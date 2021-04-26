Yeni klibinde hayranını oynattı

Kurşun, yeni teklisi 'Buralardan Gitmem Lazım'ın klibinde bir hayranı ile birlikte kamera karşısına geçti. Dinleyicilerinden gelen yoğun talep üzerine yaklaşık üç ay önce İnstagram hesabından "Söz veriyorum, ilk projemin klibinde sizlerden bir kişiyle oynayacağım" demişti. Ardından yeni şarkısını hazırlarken yapılan görüşmeler sonrasında, klibinde 24 yaşındaki Nazlıcan Erden ile birlikte oynadı. Söz ve müziği Okan Saat'e, düzenlemesi Serdar Erken'e ait olan 'Buralardan Gitmem Lazım' şarkısı BE Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Sözlerinde romantik bir aşkın hüzünlü vedasını anlatan şarkının klip yönetmenliğini de Serdar Erken yaptı.