Son Dakika Haberleri: Yeni KOBİ paketi açıklanıyor

Yeni KOBİ paketi açıklanıyor

42 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketini açıklıyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketini açıklıyor...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:15 

Berat Albayrak, Ekonomi
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