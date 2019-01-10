Yeni KOBİ paketi açıklanıyor
42 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketini açıklıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketini açıklıyor...
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:15
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