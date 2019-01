Yeni Kocasinan'da Görsel Şölen

Yenilikçi bir belediye olarak her geçen gün hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Kocasinan Belediyesi, ilçeyi modern projelerle geliştirirken estetik ve görsel açıdan da zenginleştiriyor.

Yenilikçi bir belediye olarak her geçen gün hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Kocasinan Belediyesi, ilçeyi modern projelerle geliştirirken estetik ve görsel açıdan da zenginleştiriyor. Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hizmete sunduğumuz yenilikçi projelerle Kayseri'ye canlılık kattığını vurgulayarak, 'Yeni Kocasinan' için yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceklerini söyledi.



Başkan Çolakbayrakdar, insan ve sosyal odaklı anlayışla yenilikçi hizmetler sunduklarını belirterek, "Yenilikçi belediye olarak farklı hizmetleri hizmete sunuyoruz. Özellikle yeni nesil aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getiriyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca modern animasyonlu kuru havuz projesi ve yeni nesil çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikler ilçemize kazandırdık. İnşallah daha modern ve akıllı şehirler inşa edeceğiz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir." ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek, yenilemek ve Yeni Kocasinan'a hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini ve Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

