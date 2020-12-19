Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor

19.12.2020 14:06
Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ulaşım yatırımları arasında yer alan Malatya ve Elazığ dahil bölgedeki 16 il için geçiş noktası konumunda yer alan Yeni Kömürhan Köprüsü açılış için gün sayıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ulaşım yatırımları arasında yer alan Malatya ve Elazığ dahil bölgedeki 16 il için geçiş noktası konumunda yer alan Yeni Kömürhan Köprüsü açılış için gün sayıyor. 26 Aralık günü açılması planlanan köprü ve tünel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim için katılımı ile hizmete açılacağı belirtildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin yapımı tamamlandı. 30 Eylül'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun son kaynağı yapması ile iki yakası birbirine bağlanan köprü ve tünel açılışa hazır hale getirildi. Yeni köprü tüm bölgenin kalkınmasına damga vuracak ve bölgeye de ekonomik canlılık getirecek. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede bir adet 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunuyor. Taşıt trafiğine 2x2 şeritli hizmet verecek Yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle Dünya literatüründe de 4. sırada yerini alan köprünü ile devamındaki 2,5 kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte Malatya-Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımı, daha rahat, daha hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Proje, ayrıca zaman ve akaryakıttan da tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlayacak.

26 Aralık günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da telekonferans yöntemi ile katılması planlanan köprü ve tünelin açılışı sonrası yol araç trafiğine de açılacak. - MALATYA

Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor
Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor
Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor

Doğu Anadolu Bölgesi, Malatya, Aralık, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor - Son Dakika


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