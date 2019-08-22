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Yeni komutanlardan Kaymakam Özkan'a ziyaret

57 dakika önce

Bitlis'in Tatvan İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Okan Karabıyık, ilçede göreve yeni başlayan Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Görür ve Yelkenli Jandarma Karakol Komutanı Ercan Ceylan ile birlikte İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.

Yeni komutanlardan Kaymakam Özkan'a ziyaret, System.String[]

Bitlis'in Tatvan İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Okan Karabıyık, ilçede göreve yeni başlayan Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Görür ve Yelkenli Jandarma Karakol Komutanı Ercan Ceylan ile birlikte İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.


Komutanları makamında kabul eden Kaymakam Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Özkan; Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Görür ve Yelkenli Jandarma Karakol Komutanı Ercan Ceylan'a yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. - BİTLİS

Ahmet Görür, Jandarma, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:02 Kaynak: İHA
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