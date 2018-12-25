Son Dakika Haberleri: Yeni Köprüye Kadın Kahramanın Adı Verildi

Yeni Köprüye Kadın Kahramanın Adı Verildi

1 saat önce

Kocaeli'nde düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynayan "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Hanım'ın ismini taşıyan üst geçidin tanıtım programı gerçekleşti.

Yeni Köprüye Kadın Kahramanın Adı Verildi, System.String[]
Kocaeli'nde düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynayan "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Hanım'ın ismini taşıyan üst geçidin tanıtım programı gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra eskiyen üst geçitleri yıkıp, yenilerini yaparak kenti daha modern bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda İzmit 42 Evler mevkiinde tren hattı üzerinden geçen eski betonarme üst geçit yıkılarak, yerine yenisi yapıldı. Yeniden inşa edilen üst geçide Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunda büyük fedakarlık gösteren, 'Kara Fatma' lakaplı Fatma Seher'in adı verildi.

Yapımı kısa bir süre önce tamamlanan Fatma Seher üst geçidinin tanıtımı yapıldı. Programa Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, daire başkanları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta kısa bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, Fatma Seher'in Kurtuluş Savaşının en önemli kahramanlarından olduğunu belirtti. Başkan Karaosmanoğlu, "Eskiden deprem görmüş olan eski, derme çatma betonarme bir üst geçidimiz vardı. Eskisini yıkıp, yenisini yaptığımız modern üst geçidimizin tanıtımını yapıyoruz. Buraya 'Kara Fatma' ismini verdik. Kurtuluş Savaşında büyük bir kahramanlık örneği gösteren Fatma Seher Hanım Kocaeli için önemli bir isim" dedi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

Kara Fatma, Kocaeli, Fatma Seher, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı

Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:30:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Köprüye Kadın Kahramanın Adı Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]