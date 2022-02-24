Yeni koronavirüs aşısı hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor! Henüz Türkiye'de yok - Son Dakika
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Yeni koronavirüs aşısı hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor! Henüz Türkiye'de yok

24.02.2022 10:50
Yeni koronavirüs aşısı hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor! Henüz Türkiye'de yok

Fransız ilaç firması Sanofi ile GlaxoSmithKline (GSK), geliştirdiği yeni Covid-19 aşısının Faz 3 klinik denemelerinde ağır hastalık ve hastaneye yatışa karşı yüzde 100, orta ve ağır hastalıklara karşı yüzde 75 ve semptomlara karşı da yüze 58 koruma sağladığı açıklandı.

Sanofi ve GSK, yeni Covid-19 aşılarının mRNA aşılardan daha etkili olduğunu açıkladı. Ayrıca, hatırlatma dozlarının antikor üretimini tüm yaş gruplarında 18-30 kat arası artırdığı ifade edildi.

HASTANEYE YATIŞI YÜZDE 100 ENGELLİYOR

Şirketten yapılan açıklamada, aşının faz 3 klinik deneylerinin sonuçlarının olumlu olduğu aktarıldı. İki doz Sanofi/GSK aşısı uygulanan kişilerde, aşının hastalığın ağır şekilde geçirilmesi ve hastaneye yatışı yüzde 100 engellediği kaydedilen açıklamada, aşının Kovid-19'u orta şiddette geçirmeye karşı yüzde 75, semptomatik vakalara karşı ise yüzde 57,9 oranında etkili olduğu ifade edildi.

Başka bir deneyde daha önce mRNA ya da adenovirüs bazlı Kovid-19 aşısı uygulanmış kişilere Sanofi/GSK aşısıyla yapılan hatırlatma dozlarının antikor üretimini tüm yaş gruplarında 18-30 kat arası artırdığı ifade edildi.

ONAY İÇİN BAŞVURUDABULUNACAKLAR

Sanofi/GSK aşısı, 2 doz ve 1 hatırlatma dozu olarak uygulanacak. Sanofi, eylül sonunda mRNA bazlı Kovid-19 aşısı ile ilgili çalışmalarını BioNTech- Pfizer ve Moderna aşılarının piyasadaki hakimiyeti ve aşının piyasaya sürülmesinde geç kalınmış olacağını gerekçe göstererek faz 3 aşamasında durdurma kararı almıştı. GSK ile geliştirilen protein bazlı aşının geliştirilmesinde, klinik deneyler sırasında dozlama hatası nedeniyle gecikme yaşanmıştı.

Şirketler onay için Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otoritelere başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

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Sanofi Pasteur, Koronavirüs, Gsk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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