Yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan son tedbirler, Karaman 'da hayata geçirildi.İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, hafta sonu uygulamalarına başlandı.

Karaman kent merkezindeki İsmet Paşa, 1. İstasyon, 2 İstasyon, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Parkı'nda saat 10.00 itibarıyla insan ve araç hareketliliği arttı.Lokantaların masa ve sandalyelerini topladığı, sadece paket servisi yaptığı görüldü.Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.