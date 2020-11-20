Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2) - Son Dakika

Karanfil sokak

Lokantalardan görüntüler

Zabıta ve polis ekiplerinden görüntü ANKARA - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00 itibariyle Ankara'da başladı. Bu kapsamda, yeme-içme yerleri sadece telefonla ya da online sipariş alacak.