Yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı - Son Dakika

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Yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı
6 saat önce
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından park, mesire alanlarına giriş yasaklandı.
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından park, mesire alanlarına giriş yasaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:07 Kaynak: AA
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