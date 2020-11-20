Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla yayınladığı genelgedeki kısıtlamalara Denizli'de genel olarak uyulduğu görüldü.

Genelgeye göre market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibariyle kapandığı kentte yeme-içme yerleri, sadece telefonla ya da online sipariş aldı.

Kısıtlama başlamadan önce masa ve sandalyelerini kaldıran yeme içme yerlerinde görevliler gelen siparişleri hazırlayıp sahiplerine ulaştırdı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve çevresindeki tüm kafe ve restoranlar masa-sandalyelerini topladı.

Kuryeler, restoranlardan paketlenen yemek siparişlerini müşterilere ulaştırdı.

Restoran sahibi Erol Aktürk AA muhabirine, uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Tüm tedbirler bizim sağlığımız için. Devletimizin aldığı kararları sonuna kadar uygulayacağız. İnşallah daha güzel sağlıklı günleri hep birlikte göreceğiz." dedi.

Berber Mesut Yurdakul ise kendi sağlıkları için kararları harfiyen uygulayacaklarını anlattı.