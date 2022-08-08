ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı - Son Dakika
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ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı

08.08.2022 16:39
ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ise 24-25 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022- KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ise 24-25 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2022 Sınav Takvimi'nde güncelleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022'de, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022'de, 2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022'de; 2 Ekim 2022'de yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın 9 Ekim 2022'de; 18 Eylül 2022'de yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022'de tarihinde; 13 Kasım 2022'de yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022'de yapılmasına karar verilmiştir."

2022 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Eylül, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı - Son Dakika

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