Son Dakika Haberleri: Yeni Kredi Paketi Önemli Bir Kaynak Sağlayacak

Yeni Kredi Paketi Önemli Bir Kaynak Sağlayacak

1 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeni açıklanan KOBİ Değer Kredi paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni Kredi Paketi Önemli Bir Kaynak Sağlayacak, System.String[]
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeni açıklanan KOBİ Değer Kredi paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Kesikbaş, KOBİ Değer Kredi paketi ile imalatçı ve ihracatçı firmalara önemli bir kaynak sağlandığını söyledi. Başkan Kesikbaş yaptığı açıklamada, "Devletimiz sanayicinin sesini duydu. İhracat ve üretim yapan sanayicilerimiz başta olmak üzere 1 milyon TL, aylık 1.54 faiz ve 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi imkanı sağlandı. Bu sayede KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanı artarken, sanayimize de bir hareket gelecek. Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı ve 13 bankanın katılımı ile uygulamaya geçen KOBİ Değer Kredisi destek paketinden yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altındaki KOBİ'ler faydalanacak ve uygun şartlarda finansman desteği sağlanacak. Kredi ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektöründeki firmalara da azami 500 bin TL'lik kredi verilecek" diye belirtti.

Söz konusu Kredi Paketi'nin KOBİ'lerle birlikte 40 bine yakın işletmeye verilecek olmasının reel sektörde olumlu karşılandığını da açıklamalarına ekleyen Kesikbaş, bu sayede krediye ulaşma imkanın hem arttığını hem de kolaylaştığını ifade etti. Enerji ve istihdam alanlarının peşi sıra uygulamaya konan bu kredi desteği ile 2019'a umutlu başladıklarını dile getiren Kesikbaş, KOBİ Değer Kredi paketi için emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

Yaşam
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