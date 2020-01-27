Yeni kreşin 3 bin metrekare yeşil alanı olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni kreşin 3 bin metrekare yeşil alanı olacak - Son Dakika

Yeni kreşin 3 bin metrekare yeşil alanı olacak

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek mahallesinde yeni binasına taşınan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Şirinyalı'da bulunan eski binasının yeni eklenecek yapılarla kreş olarak hizmet vereceğini müjdeledi.

Yeni kreşin 3 bin metrekare yeşil alanı olacak, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek mahallesinde yeni binasına taşınan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Şirinyalı'da bulunan eski binasının yeni eklenecek yapılarla kreş olarak hizmet vereceğini müjdeledi. Başkan Uysal, yeni kreşin 3 bin metrekare yeşil alana sahip olacağını söyledi.


Kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kurs merkezleri ve gençlik merkezleriyle Muratpaşa'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından en büyük eğitim kurumu olan Muratpaşa Belediyesi, Şirinyalı Mahallesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün eski hizmet binasını kreş olarak yeniden düzenleyecek.


Uysal, müdürlüğün Ermenek Mahallesi'nde yeni hizmet binasına taşınmasının ardından Antalya'nın en büyük yeşil alanına sahip kreşini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan eski hizmet binasının korunacağını ancak yeni eklemeler yapılacağını kaydeden başkan Uysal, "Yeni kreşimizin, bin 785 metrekare alanda tek katlı olarak yapılmasını planlıyoruz" dedi.


Kreşte, idari ve teknik birimlerin yanı sıra 3, 4, 5 yaş sınıf ve uyku odaları, revir, pedagog ve veli görüşme alanı, rehberlik birimi, oyun odası, çok amaçlı salon, yemekhane, açık oyun alanı bulunacağını da sözlerine ekleyen Başkan Uysal, Muratpaşa'nın yeni kreşinin yaklaşık 3 bin metrekare de yeşil alana sahip olacağını belirtti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
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