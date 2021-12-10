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YENİ KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞINDA 2 MİLYAR DOLAR İDDİASI - Son Dakika

YENİ KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞINDA 2 MİLYAR DOLAR İDDİASI

10.12.2021 11:34

KRİPTO para dolandırıcılığı iddiasında bulunan bir grup, İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapıp suç duyurusunda bulurdu.

KRİPTO para dolandırıcılığı iddiasında bulunan bir grup, İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapıp suç duyurusunda bulurdu. Mağdurlar adına açıklama yapan avukat Adem Ay, "Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz" dedi.

İstanbul Adalet Sarayına gelen grup, Smart Trade Coin isimli kripto para şirketi ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde söz konusu 11 kişi hakkında 'Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçu", 'Nitelikli dolandırıcılık" ve 'Yatırım tavsiyesi verme" suçlarından cezalandırılması istendi. Şikayetlerinin ardından mağdurlar adliye önünde açıklama yaptı.

'SAVCILIKLARIMIZIN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASINI İSTİYORUZ"

Mağdurların avukatı Adem Ay, mağdurların tüm birikimlerini ellerinden alındığını öne sürdü.

Adem Ay, "Şirket hakkında en son yapmış olduğumuz savcılık görüşmesinde Marshall Adaları'nda kurulmuş hayali bir posta kutusu olduğu tarafımıza belirtilmiştir. Bununla birlikte ne yazık ki mağdurlar ve mağduriyette artmaya devam etmektedir. Çünkü şirketin web sitesi halen açık durumdadır. Halen kişiler reklam yapmaya devam etmektedir ve mağduriyet sayısı şikayetlere rağmen artmaya devam edecektir. Buradan soruşturmanın genişletilmesini ve kodlar üzerinden paraların nereye aktarıldığını ve nasıl buraya getirileceği noktasında araştırmanın tam manasıyla yapılması için savcılıklarımızın elini taşın altına koymasını istiyoruz. Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz" dedi.

'BİZ HEM DOLANDIRILDIK HEM DE MAĞDUR OLDUK"

Mağdurlardan Nimet An seslerini duyuramadıklarını dile getirerek '6 aydır şikayetçi olmuşuz 6 ay içinde hiçbir şey yok. Bizim elimizden bütün yatırımlarımızı aldılar. Benim 4 tane yetimim var, benim eşim kendini asarak vefat etti. Biz hem dolandırıldık hem de mağdur olduk. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum lütfen sesimizi duysunlar. Bize yardımcı olsunlar. Öyleyse bizde dolandırıcılık yapalım bizde kalkalım onun bunun parasıyla zevk yapalım. 40 bin elden verdim 185 bin lira değerindeki çeyreği de bozdurup elimden aldılar" dedi.

?'AYLIK KAZANCIN YÜZDE OTUZUNU VERECEĞİZ' DEDİLER"

Mehmet Güvenç paralarını kripto para olarak gönderdiğini söyleyerek 'Normalde bazı günler kripto para piyasasında yüzde otuz, yüzde elli, yüzde altmış, yüzde seksen dahi kazanabiliyorsunuz. Bu adamların bize verdikleri yanıt şuydu ' biz arkadaşlar bu robot vasıtasıyla borsalar arası kur farkından alım satım yaparak arbitraj dediğimiz sistem üzerinden size aylık kazancın yüzde otuzunu vereceğiz' dediler. Yani siz 100 lira yatırıyorsanız bu paranın bir ay içinde yüzde otuzunu verecekler. Yani bu şekilde bu sistemde para kazanırsınız dediler" şeklinde konuştu.

'ŞU ANDAKİ KAYBIM 300 BİN DOLAR"

Kafiye Çelebi ise 2016 yılında 30 bin dolar verdiğini söylerken, "Dairem vardı burada satmıştım dairenin parasını verdim. Şu andaki kaybım benim 300 bin dolar" ifadesini kullandı.

YENİ KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞINDA 2 MİLYAR DOLAR İDDİASI
YENİ KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞINDA 2 MİLYAR DOLAR İDDİASI
YENİ KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞINDA 2 MİLYAR DOLAR İDDİASI
YENİ KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞINDA 2 MİLYAR DOLAR İDDİASI
YENİ KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞINDA 2 MİLYAR DOLAR İDDİASI

Çağlayan Adalet Sarayı, Adem Ay, Kripto, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİ KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞINDA 2 MİLYAR DOLAR İDDİASI - Son Dakika


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