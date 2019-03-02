Yeni Kruvaziyer Limanıyla Turist Sayısının Artması Hedefleniyor

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Yenikapı'ya 8 geminin aynı anda yanaşacağı bir kruvaziyer limanı yapılacağını, limanla en az 500 bin üst gelir grubu turistin ağırlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre, AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul'un 13,5 milyonluk turist sayısını 22 milyona çıkarmayı hedefliyor.
Yıldırım, Yenikapı'ya 8 geminin aynı anda yanaşacağı bir kruvaziyer limanı sözü vererek, şunları kaydetti:
"Yenikapı'da inşa edilecek kruvaziyer limanıyla en az 500 bin üst gelir grubu turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Limana 8 gemi aynı anda yanaşabilecek. Tam kapasitede maksimum yolcu sayısı 2 milyonu aşacak. Kruvaziyer terminali, stratejik konumu sayesinde tüm kıyı şeridinin ağırlık merkezi haline gelecek. Kentin birbirinden ayrılmış yeşil yapısını tekrar birleştiren bu plan, kıyı şeridinde yeni bir simgesel yapıyı, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret edebileceği yeni bir eseri İstanbul'a kazandıracak."
Yüzen 5 yıldızlı oteller Türkiye
, Yenikapı'da yapılması planlanan limanla yıllık cirosu 35 milyar doları bulan küresel kruvaziyer turizmi pastasından aldığı payı yaklaşık 1,5 milyar dolara çıkaracak. İstanbul da Akdeniz
bölgesinin önemli kruvaziyer merkezlerinden biri olacak.
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Kruvaziyer Birliği (CLIA) verilerinden derlenen bilgilere göre, dünyada kruvaziyer turizmini tercih edenlerin sayısı 2017'de 25,8 milyon olurken 2018 sonunda bu rakamın 27,2 milyona çıkması bekleniyor.
Geçen yıl "yüzen beş yıldızlı otellerle" seyahat eden turistlerin yüzde 35,4'ü Karayipler
bölgesini, yüzde 15,8'i Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesini, yüzde 11,3'ü Akdeniz'e kıyısı olmayan Avrupa
ülkelerini ziyaret etti.
Yılda, yüzde 10 büyüyor
Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısı 2013'te bin 542 olurken, bu rakam küresel kruvaziyer şirketlerinin Doğu Akdeniz
'i rotalarından çıkarmasıyla geçen yıl 311'e düştü. Türkiye'nin ağırladığı kruvaziyer turist sayısı da söz konusu dönemde 2,2 milyondan 307 bine kadar geriledi.
Kruvaziyer firmalarının, Türkiye'yi yeniden rotalarına almalarının ardından 2018'de hareketlenen sektörünün, 2019'da eski günlerine dönmesi bekleniyor.
Kruvaziyer turizmi yılda yaklaşık yüzde 10 ile dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden. Ortalama 2 bin yatak kapasiteli 30 sefer yapan bir kruvaziyer gemisinin getirisi bin yataklı 5 yıldızlı bir otelin getirisine eşit. 2015 yılında bin 300 sefer ele alındığında 40 adet 5 yıldızlı otelin getirisi oranında ekonomiye katkı sağlandı. Bu katkı hiçbir yeni yatırım yapmadan elde ediliyor. Oysa ki 40 adet 5 yıldızlı otelin maliyeti en az 4 milyar dolar.