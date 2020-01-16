Yeni kulüp başkanlarından İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni kulüp başkanlarından İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret - Son Dakika Spor

Yeni kulüp başkanlarından İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret

6 saat önce

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Aydın Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ve Aydın Yurdum Gençlik ve Spor Kulübünde gerçekleşen kongreler sonucu göreve seçilen yeni başkanlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret etti.

Yeni kulüp başkanlarından İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret, System.String[]

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Aydın Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ve Aydın Yurdum Gençlik ve Spor Kulübünde gerçekleşen kongreler sonucu göreve seçilen yeni başkanlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret etti.


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Aydın Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ve Aydın Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneklerinin gerçekleştirilen Genel Kurulları sonucunda Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Muhsin Çevir, Aydın Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Mustafa Demirtaş ve Aydın Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Hakan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret etti.


"Görevlerinizde Başarılar Dilerim"


Ziyaret için kulüp başkanlarına teşekkür eden İl Müdürü Fillikçioğlu, "Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz olarak Aydın'da faaliyet gösteren tüm spor kulüplerimize imkanlar dahilinde her konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kulüp Başkanlığı görevlerinizde sizlere başarılar dilerim. Kulüplerinizin Aydın'ımıza ve spor camiamıza katkı sağlamasını canı gönülden temenni ederim" dedi.


Yeni kulüp başkanları Muhsin Çevir, Mustafa Demirtaş ve Hakan Aydın desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Mustafa Demirtaş, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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