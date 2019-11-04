'Yeni kumaşlar geldi' diyerek kadınları pazarlamışlar

YALOVA'ya Rusya ve Özbekistan'dan yabancı uyruklu kadınları çocuk ve yaşlı bakımı yaptırma bahanesiyle getirten şebekenin, kadınları 'tekstil firmamıza yeni kumaşlar geldi' şifresini kullanarak pazarladığı ortaya çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir villada yabancı uyruklu kadınları tuttukları tespit edilen şebekeye yönelik operasyon yaptı. Yapılan teknik takipte kadınlara fuhuş yaptıran şahısların Bursa, Kocaeli ve Yalova'daki mekanlara ve müşterilerine "Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir" şeklinde şifreli mesaj gönderdikleri tespit edildi. Kadınların fotoğraflarından oluşan bir albümün de internet üzerinden müşterilere gönderdikleri belirlendi. Villaya operasyon yapan Yalova polisi, fuhuş amaçlı olarak Yalova'ya gelen K.I., R.Z., A.E. ve Z.K. isimli kadınlar ile fuhşa aracılık eden Ö.Y., A.T. ve S.M. isimli şüphelileri yakaladı. Villada müşteri defteri de ele geçirildi. Müşterilerin isimlerinin alfabetik olarak yer aldığı deftere el kondu. Kadınlar, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilirken şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.