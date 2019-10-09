Son Dakika Haberleri: Yeni kurallar anlatıldı
Son Dakika Spor Yeni kurallar anlatıldı

Yeni kurallar anlatıldı

1 saat önce

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Erkek Takımı, güncellenen voleybol oyun kuralları ve değişiklikleri hakkında bilgilendirildi.

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Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Erkek Takımı, güncellenen voleybol oyun kuralları ve değişiklikleri hakkında bilgilendirildi.


Bu sezon Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, Görüntülü Değerlendirme Sistemi (GDS)'de yapılan değişiklikler ve yeni oyun kuralları hakkında bilgilendirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Sevda Güler tarafından aktarılan yeni kurallar sporcular ve teknik heyet tarafından dikkatle dinlendi. Fethiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde yapılan etkinliğin ardından, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Murat Mestan, bilgilendirme için Sevda Güler'e teşekkür etti. - BURSA

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
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