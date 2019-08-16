Son Dakika Haberleri: Yeni küresel kriz kapıda: Dünya kum kıtlığına girmek üzere
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Yeni küresel kriz kapıda: Dünya kum kıtlığına girmek üzere

33 dakika önce

Dünya küresel düzeyde bir kum kıtlığına doğru gidiyor. Durumun siyasi ve ekonomik bir krizin yanı sıra büyük bir çevre krizine dönüşmesi de artık sadece zaman meselesi. İnsanoğlu hızla kumun yerini alacak bir malzeme bulmak zorunda.

Yeni küresel kriz kapıda: Dünya kum kıtlığına girmek üzere, System.String[]
"Kum kıtlığı mı? Dünyada kumdan bol ne var ki?" diye sorabilirisiniz ancak durum son derece ciddi.

21. yüzyılda kum insanoğlunun dünya üzerinde sudan sonra en çok kullandığı ikinci doğal madde haline geldi. Artan nüfus ve büyüyen şehirlerle birlikte dünya küresel düzeyde bir kum kıtlığına doğru gidiyor. Siyasi ve ekonomik krizlerin yanı sıra durumun büyük bir çevre krizine dönüşmesi de artık sadece zaman meselesi.
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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
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