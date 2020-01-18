(yeni kurtarma görüntüleriyle) ARNAVUTKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ BATAKLIĞA SAPLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (yeni kurtarma görüntüleriyle) ARNAVUTKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ BATAKLIĞA SAPLANDI - Son Dakika

(yeni kurtarma görüntüleriyle) ARNAVUTKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ BATAKLIĞA SAPLANDI

6 saat önce

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı.

(yeni kurtarma görüntüleriyle) ARNAVUTKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ BATAKLIĞA SAPLANDI, System.String[]

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı. Kaçan şüpheli çamura saplanmış halde bulundu.

Olay dün saat 21.48 Arnavutköy Mavigöl Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil hırsızlığı ihbarını alan ekipler şüphelilerin peşine düştü. GPRS ile çalınan aracı takip eden ekipler 4 şüpheliden Orhan Y., İbrahim K. ve Öner D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bir şüpheli ise araçla kaçtı. Aracın bir süre sonra Boğazköy hafriyat döküm sahasında olduğu tespit edildi. Doğukan G. isimli şüpheli ise  ormanlık alanda bulunan hafriyat döküm sahasına giren şüpheli buradaki bataklık alana saplandı. Hareket edemeyen şüpheli sabaha kadar bataklıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sabah saatlerinde hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyuran şüpheli, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu bataklıktan çıkarıldı. Uzun süren çalışma sonucu kurtarılan Doğukan G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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//KURTARMA ÇALIŞMALARINDAR YENİ GÖRÜNTÜLER

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Şüphelinin çamura saplandığı alan

-Şüphelinin çamurdan çıkarılması(fotoğraflar)

-Şüphelinin çamurdan kurtarılması

-Bataklık alan çıkarılması


Arnavutköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:18 Kaynak: DHA
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