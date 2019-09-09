Yeni kurulan Anayurt Final Spor Kulübü

Kayseri'de 2019-2020 sezonunda 2.Amatör Küme'de mücadele etmeye başlayacak olan Anayurt Final Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü alt yapısını oluşturdu.



Talas Anayurt'ta yeri olan kulübün ismi Anayurt Final Spor Kulübü olurken, renkleri ise Kırmızı-Siyah olarak belirlendi. Kayseri'nin yeni kurulan kulüplerinden Anayurt Final Spor Kulübü futbol başta olmak üzere birçok branşta hizmet vermeye devam ediyor.



2019-2020 sezonunda İkinci Amatör Küme'den başlayacak olan Anayurt Final Spor Kulübü futbolun yanı sıra Voleybol, Teakwondo ve Jimnastik gibi farklı branşlarda da faaliyet gösterecek. Yaklaşık 2 yıldır Anayurt Final Spor Kulübü olarak spor okulu adı altında hizmet vermeye başladı ve 2019-2020 sezonunda birçok kategoriye katılarak liglerde mücadele etmeye başlayacak.



Anayurt Final Spor Kulüp Başkanı Oğuzhan Çoban yaptığı açıklamada, " Kayseri'de spora ve altyapı anlayışına yeni bir bakış açısı getirmek parolası ile kurulmuş bir kulübüz. Yaklaşık olarak 2 yıldır Final Halı saha da spor okulu olarak faaliyet gösteriyoruz ve 140 öğrencimizin gelişimlerindeki olumlu yükselişi sağladıktan sonra 2019-2020 sezonundan itibaren bütün yaş kategorilerinde müsabakalara katılma kararı aldık. Ayrıca A takım seviyesinde de hedefimiz öncelik olarak bir üst lige çıkmak olacaktır. Bunun dışında Voleybol branşında büyük bir atılım yaparak öncelikle deneyimli antrenör Metin Tutum ile anlaştık. Voleybolda küçükler, yıldızlar, gençler ve Bölgesel Ligi'nde oynayacak takımlarımızın yapılanmasını bitirdik. Voleybolda öncelikle Kayseri ve daha sonrasında Türkiye'de ses getirecek bir takıma sahibiz. Kayseri'yi Voleybol da tek el olmaktan kurtaracağımızı ve tatlı bir rekabet ortamı sağlayacağımıza eminiz. Kulübümüzü taekwondo, yüzme, jimnastik branşlarında da aktif hale getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreç içerisinde en büyük güç kaynağımız doğru kişilerle doğru bir yapılanma içerisinde olmamızdır" diye konuştu. - KAYSERİ