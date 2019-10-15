Yeni kurulan idarelere 114,7 milyon liralık bütçe

Orta Vadeli Mali Plan'da ilk kez yer alan Türkiye Uzay Ajansı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisine 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği toplam 114,7 milyon lira oldu.