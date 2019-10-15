Son Dakika Haberleri: Yeni kurulan idarelere 114,7 milyon liralık bütçe
Son Dakika Ekonomi Yeni kurulan idarelere 114,7 milyon liralık bütçe

Yeni kurulan idarelere 114,7 milyon liralık bütçe

1 saat önce

Orta Vadeli Mali Plan'da ilk kez yer alan Türkiye Uzay Ajansı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisine 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği toplam 114,7 milyon lira oldu.

Yeni kurulan idarelere 114,7 milyon liralık bütçe, System.String[]

Orta Vadeli Mali Plan'da ilk kez yer alan Türkiye Uzay Ajansı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisine 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği toplam 114,7 milyon lira oldu.

Gaziantep, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:12 
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