Yeni kurulan idarelere 114,7 milyon liralık bütçe
1 saat önce
Orta Vadeli Mali Plan'da ilk kez yer alan Türkiye Uzay Ajansı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisine 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği toplam 114,7 milyon lira oldu.
Orta Vadeli Mali Plan'da ilk kez yer alan Türkiye Uzay Ajansı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisine 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği toplam 114,7 milyon lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:12
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