Yeni kurulan TÜSİKON'un yönetimi belirlendi

Uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösterecek Üretici ve Sanayici İşadamları Konfederasyonu (TÜSİKON) yönetimini belirledi.

TÜSİKON'un başkanlığına iş adamı Orhan Beşiktepe getirilirken, başkan vekili görevine Ahmet Canlı, genel sekreterlik görevine Hüriyet Cemal Özkaynak getirildi. Genel başkan yardımcılığı görevini ise Sadık Büyükkarakurt, Mehmet Güzel, Orhan Karakoç, Yiğitcan Yoleri, Pınar Ünal, Furkan Bağcı yürütecek.

Görevlendirilen ekibe başarılar dileyen Orhan Beşiktepe, "Yeni kurulan bir konfederasyonuz. Taze bir kan, yenilikçi ruhumuz ile Türkiye ekonomisine önemli hizmetlerde bulunmak istiyoruz. Giderek yükselen grafiğe bizler de fikirlerimiz ile, hizmetlerimiz ile katkıda bulunmak istiyoruz. Gençlerimizin fikirleri ile tecrübeli arkadaşlarımızın fikirlerini harmanlamaya çalışacağız. Gençlerimizin fikirlerine açık olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kuruluşumuzun vatana, millete hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL