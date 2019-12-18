Yeni kütüphanede sona doğru - Son Dakika

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Yeni kütüphanede sona doğru

7 saat önce

Erzurum İl Halk Kütüphanesi yeni binasına taşınmak için gün sayıyor.

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Erzurum İl Halk Kütüphanesi yeni binasına taşınmak için gün sayıyor.


10 Bin m2 kare alan üzerine yapılan ve 9 bin m2 kapalı alanı olan yeni İl Halk Kütüphanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin alan itibariyle en büyük kütüphanelerinde biri olan İl Halk Kütüphanesinin İnşaat çalışmaları bitirilerek tefrişat ihalesi yapıldı. Yapılan ihale sonucunda kurulma çalışmalarına başlandı. Yeni İl Halk Kütüphanesinde Oyun alanları, çalışma salonları bireysel çalışma salonları, atölyeler, sinema salonu, konferans salonu, bilgisayar salonu ve kantin bulunuyor.


Yeni Yapılan İl Halk Kütüphanesine yapılan istişare sonucunda İsmail Saib Sencer ismi verilecek. 1873 yılında Erzurum'da doğan İsmail Saib Sencer Modern kütüphaneciliğin mimarı, dünyanın en büyük kütüphanecisi,6 yabancı dil bilen ve 1940 yılında vefat ettiğinde 4 devlet başkanı tarafından taziye dileklerinde bulundu. Modern dizgi mimarı, ayaklı kütüphane "canlı bibliyografya", "Fihrist-i Ulum" denilirdi. Birçok İlim adamına ilham kaynağı olan bu güne kadar hiçbir yerde ismi verilmemiş olan İsmail Saib Sencer'in ismi yeni yapılan İl Halk Kütüphanesine verilerek Erzurum'un kendisine vefası gösterilecek.


2020 yılında ise Türkiye'nin önemli Arkeoloji müzelerinden biri olan Fuat Sezgin Müzesi ve yine Türkiye'nin en büyük Kültür Merkezlerinden birisi olan Aşık Sümmani Kültür Merkezi de hizmete açılacak. - ERZURUM

İsmail Saib Sencer, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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