Yeni Lexus NX, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız adlı - Son Dakika
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Yeni Lexus NX, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız adlı

04.03.2022 16:47
Yeni Lexus NX, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız adlı

Premium otomobil markası Lexus, tamamen yeni NX'in kapsamlı gelişmiş güvenlik ve sürücü asistanları sistemlerini içeren özellikleriyle bağımsız test kuruluşu Euro NCAP ölçümlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı aldı.

Premium otomobil markası Lexus, tamamen yeni NX'in kapsamlı gelişmiş güvenlik ve sürücü asistanları sistemlerini içeren özellikleriyle bağımsız test kuruluşu Euro NCAP ölçümlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı aldı.

Lexus açıklamasına göre, yeni NX, Euro NCAP tarafından yayınlanan raporlarda her kategoride üstünlüğünü ortaya koydu. Kapsamlı testler neticesinde NX SUV'da yer alan 3. nesil Lexus Safety System+kalitesini ve verimliliğini kanıtladı. Aynı zamanda Lexus'un geliştirdiği pasif güvenlik önlemleri de bir darbe anında araç içerisindekileri en iyi şekilde korunmasını sağlıyor. Tüm bu çalışmalarla birlikte tam hibrit NX 350h ve plug-in hibrit NX 450h aynı yüksek güvenlik derecesine ulaştı.

Lexus NX, detaylara bakıldığında yaya yetişkin yolcu koruması için yüzde 83, çocuk yolcular için yüzde 87, korunmasız yol kullanıcıları için (yayalar, bisikletliler ve elektrikli scooter kullanıcıları gibi) yüzde 83 ve güvenlik asistan sistemleri için yüzde 91'lik performans değeri elde etti.

Lexus, aktif güvenlik ve sürücü asistan sistemlerinin kapsamını, farklı sürüş senaryolarında daha geniş bir tehlike yelpazesini tespit edebilecek şekilde geliştirdi. Bu sayede birçok farklı durumda çarpışma riskinin önlenmesi veya çarpışma şiddetinin azaltılması sağlandı.

Yeni Acil Direksiyon Asistanı ile donatılan ilk Lexus modeli olan NX, bu sayede kaza riski getiren yaya veya duran bir araç gibi engelleri tanımlayarak otomatik yönlendirme desteğinin verilmesini sağlarken aynı zamanda aracı trafik şeritleri içerisinde tutuyor. NX'in tüm güvenlik asistan sistemleri, Euro NCAP'ın en yüksek derece olan "iyi" derecelendirmesini alarak yüksek güvenlik önlemleriyle öne çıktı.

NX, Euro NCAP test kriterlerini karşılarken aynı zamanda bunu daha ileriye taşımayı da başardı. Güvenli Çıkış Asistanı ile bağlantılı çalışan e-Latch elektronik kapı sistemi, Kör Nokta Monitörü'nden aldığı bilgilerle arkadan yaklaşan trafiği algılıyor. Geleneksel bir kapı kolu yerine bir düğmeyle açılan NX'in kapısı, bir çarpışma riski tespit edildiğinde kapının açılmasını önlüyor. Böylece kapının istenmeyen zamanda açılmasıyla gerçekleşen kazaların önüne geçilebiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Lexus NX, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız adlı - Son Dakika


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