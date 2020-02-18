Yeni lostra memnuniyet oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni lostra memnuniyet oluşturdu - Son Dakika

Yeni lostra memnuniyet oluşturdu

7 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yenileme işlemi tamamlanan Yeni Cuma Parkı yanındaki lostrayı ziyaret ederek, yeni yerlerinden memnun olan ayakkabı boyacıları ise sohbet etti.

Yeni lostra memnuniyet oluşturdu, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yenileme işlemi tamamlanan Yeni Cuma Parkı yanındaki lostrayı ziyaret ederek, yeni yerlerinden memnun olan ayakkabı boyacıları ise sohbet etti.


Kent için hayata geçirdiği her projeyi vatandaşların kullanımına sunulduktan sonra da takip eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, daha kullanışlı ve modern hale getirilen Yeni Cuma Parkı'nın yanında yer alan ayakkabı boyacılarının kullandığı lostrayı ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl aralık ayında yenileme işi tamamlanarak hem ayakkabı boyacılarının çalışma şartlarını kolaylaştıran hem vatandaşların kullanımı için daha konforlu bir hale getirilen lostrada Başkan Hürriyet, esnaf ve vatandaşlardan mevcut durum hakkında bilgi aldı.


Ayakkabı boyacılarına yeni lostrada herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını soran Başkan Hürriyet, yeni talepleri dinledi. Vatandaşların ayakkabı boyatmak için oturduğu semenderlerin biraz daha ovalleştirilmesini talep eden esnaf, ayak koyulan sandıkların da boylarının yükseltilmesini istedi. Soğuk hava şartlarında bile çok rahat bir şekilde çalıştıklarını ifade eden ayakkabı boyacıları, "Ufak tefek taleplerimiz var ancak onları da halledeceğinize inanıyoruz. Zaten bu talepleri müdürlüklere de ilettik, en yakın zamanda çalışma yapacaklarını söylediler. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir
Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 01:02:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni lostra memnuniyet oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]