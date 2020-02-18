Yeni lostra memnuniyet oluşturdu - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yenileme işlemi tamamlanan Yeni Cuma Parkı yanındaki lostrayı ziyaret ederek, yeni yerlerinden memnun olan ayakkabı boyacıları ise sohbet etti.



Kent için hayata geçirdiği her projeyi vatandaşların kullanımına sunulduktan sonra da takip eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, daha kullanışlı ve modern hale getirilen Yeni Cuma Parkı'nın yanında yer alan ayakkabı boyacılarının kullandığı lostrayı ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl aralık ayında yenileme işi tamamlanarak hem ayakkabı boyacılarının çalışma şartlarını kolaylaştıran hem vatandaşların kullanımı için daha konforlu bir hale getirilen lostrada Başkan Hürriyet, esnaf ve vatandaşlardan mevcut durum hakkında bilgi aldı.



Ayakkabı boyacılarına yeni lostrada herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını soran Başkan Hürriyet, yeni talepleri dinledi. Vatandaşların ayakkabı boyatmak için oturduğu semenderlerin biraz daha ovalleştirilmesini talep eden esnaf, ayak koyulan sandıkların da boylarının yükseltilmesini istedi. Soğuk hava şartlarında bile çok rahat bir şekilde çalıştıklarını ifade eden ayakkabı boyacıları, "Ufak tefek taleplerimiz var ancak onları da halledeceğinize inanıyoruz. Zaten bu talepleri müdürlüklere de ilettik, en yakın zamanda çalışma yapacaklarını söylediler. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ