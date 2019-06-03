Yeni Mac PRO 2019, Apple'ın Yeni Bir PC Yapma Şansı

Apple'ın Profesyonel Kullanıcılarının Ciddi Bir Yükseltmeye İhtiyacı VAR Yeni Mac PRO 2019 beklentileri karşılayacak mı?Apple'ın yöneticilerinden Phil Schiller yeniden tasarlanmış Mac Pro'yu 2013 yılında duyurduğunda, şirket resmen "artık inovasyon yapamıyorum" dedi.

Apple'ın Profesyonel Kullanıcılarının Ciddi Bir Yükseltmeye İhtiyacı VAR





Yeni Mac PRO 2019 beklentileri karşılayacak mı?



Apple'ın yöneticilerinden Phil Schiller yeniden tasarlanmış Mac Pro'yu 2013 yılında duyurduğunda, şirket resmen "artık inovasyon yapamıyorum" dedi. Pro Masaüstünün geleceği olması gerekiyordu ancak kesinlikle başarılı olamadı.



Bundan dört yıl sonra Apple'ın bu konuda yolunu kaybettiği konusundaki eleştirilerden sonra, Mac Pro konusunda bir sıkıntı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Apple yeni Mac Pro modelini Pazartesi günü WWDC 2019'da tanıtmaya hazırsa bu konuda işi şansa bırakmaması lazım. Kendisini eksik ve reddedilmiş hisseden profesyonellere hitap eden ciddi bir ürün sunmak zorunda.



Yeni MAC Pro Modelinden Profesyonellerin Beklediği Nedir?





Bu konunun uzmanı bir çok kişinin ortak görüşü Apple'ın başka bir yenilikçi tasarımla bizi şaşırtmasına gerek olmadığı yönünde. Şirketin kendi temellerine geri dönmesi gerekiyor. Apple'ın bu anlamda gerçekten etkileyici bir bilgisayar yapabileceğini yeniden gösterme şansı var. İşte bu yüzden Yeni Mac PRO, Apple'ın Yeni Bir PC Yapma Şansı…



Apple'ın sıkıtılı MacBook klavyesi tasarımı son zamanlarda bir hayal kırıklığı yaratmış olsa da Apple'ın profesyonel kullanıcıları üzerinde kalıcı bir etkisi olan bir çevre birimi olduğunu biliyoruz. Geliştiriciler ve reklam verenler topluluğu, Apple'a ihtiyaçları doğrultusunda çalışan yüksek kaliteli ve güçlü donanımlar üretme konusunda uzun süredir devam eden bir güven ilişkisi hala var. 2013 yılındaki Mac Pro çöp olarak değerlendiriliyor olsa da bu güven ilişkisine hala zarar gelmedi.



Apple'ın 2013 Kübik Tasarımındaki Hata





Apple'ın 2013 Mac Pro'sı çok güzel görünüyordu, ancak işlevsellik klasik bir form örneğiydi. Küçük ve güçlüydü, ancak bileşenlerini yükseltmenin de zor olduğu anlamına geliyordu. Apple, Mac Pro'yu yükseltme konusunda bile sıkıntıya giriyor. Federighi, "Daha büyük tek GPU'ları koyabilmek için farklı bir sistem mimarisi ve bu sistemin barındırması için tasarlanandan daha fazla termal kapasite gerekli" diyordu.



Bu nedenle Apple bir anlamda kullanıcılarının genişletilebilir ve yükseltilebilir isteklerini bir anlamda bu kübik şekle hapsetmişti. Bir önceki "cheese grater – peynir rendesi" modeli kullananlar ise o ürünü saatlerce tam stabil kullanabiliyordu.



Bu nedenle ihtiyaçlarını karşılamak için belkide hiç istemeden bir Windows PC'ye veya hepsi bir arada modellere geçmeden yıllarca beklemek zorunda kaldılar.



Neyse ki Apple mesajı yüksek sesle almış görünüyor ve bu nedenle MAC PRO modeli için Apple doğal olarak modüler yeni bir sistemden bahsediyor.



18 çekirdekli Xeon işlemciler, daha büyük RAM kapasiteleri ve daha sağlıklı depolama alanı seçenekleri. Ancak esas kilit nokta yeni MAC Pro sahipleri bu bileşenleri zaman içerisinde nasıl yükseltebileceği. Serbestçe istediği kadar RAM ve SSD Disk kapasitesi eklemek güzel olurdu.



Yeni MAC Pro 2019'un ciddi bir NVIDIA GPU Desteğine de ihtiyacı VAR





Elbette grafik kartı desteği de bu noktada kilit bileşenlerden birisi olacak. AMD'nin Radeon grafik kartlarını çoktan tercih ettiğini biliyoruz ancak NVIDIA'nın üstün grafik kartlarına geçiş yapmak biraz karışık olacak. MacOS Mojave, donanım hızlandırmalı grafikler için Apple'ın API'si olan Metal'i destekleyen bir grafik kartına ihtiyacı var.



Apple, MacOS'ta OpenGL desteğini sona erdirdi ve şirket Mac sürücülerini tamamen kontrol altına aldı. Bu durum, Nvidia kartları ve macOS ile ilgili sorunlara ve Apple'ın Nvidia GPU'larını düzgün bir şekilde desteklemesini talep eden profesyonel topluluktan kaynaklanan tepkilere neden oldu.



Özellikle sinema sektörü 8K film düzenleme konusunda NVIDIA desteğine kesinlikle ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.Bu GPU desteği sadece video çalışması için gerekli değildir. 3D nesnelerle ve programlarla çalışan herkes; Nvidia'nın yalnızca GPU hızlandırma için CUDA uyumlu kartlarıyla çalışan 3D oluşturma uygulamaları için bir pazar oluşturduğunun farkında olacaktır. Bu, Redshift, Octane, Thea Render ve daha fazlası gibi uygulamaların yalnızca Nvidia kartlarında çalışacağı anlamına gelir.



Tüm bu bilgiler ışığında Apple'un mesleki itibarının Yeni Mac Pro'da olduğunu görmek zor değil.





Gerçek Nvidia desteğinin olmaması, RTX 2080 veya Nvidia'nın en yeni Quadro serisi gibi; kartların yeni Mac Pro'da işe yaramayacağı ve hiç şüphesiz Windows'a daha fazla profesyonel iş akışı getireceği anlamına geliyor.



En azından, Apple'ın yeni Mac Pro'sunun daha büyük grafik kartlarını tam olarak desteklemesi ve GPU'yu yükseltmek ve gelecekte; ek G/ Ç özellikleri eklemek için PCI Express yuvalarına net erişim sağlaması gerekiyor. Harici GPU desteği iyi bir başlangıçtır; ancak kendi makinenizde birden fazla GPU yerleştirmekle aynı değildir.



Apple'ın ayrıca bu Mac Pro'nun fiyatını hassas bir şekilde dengelemesi gerekecek. iMac Pro zaten birçok profesyonel iş akışına hitap ediyor; ancak 4.999 $ 'lık temel fiyatı için çok az yükseltme olanağı sunuyor Potansiyel Mac Pro sahipleri, birkaç yıl içerisinde kullanılmayan benzer bir makine için 4.999 dolar ödemek istemeyeceklerdir. Önceki Mac Pro 2,999 dolara satışa sunuldu; ancak profesyonel kullanıcılar bu sefer yükseltme maliyetlerini hesaplamak isteyeceklerdir.



Yeni Mac PRO 2019

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

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