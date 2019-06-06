Yeni Mac Pro ve Pro XDR 6K Display, ilk bakış!

Apple
Şansını iyi kullandı, Profesyoneller için harika yeni Masaüstü ve 6K ekran!
Yeni Mac
Pro ve Pro XR 6K Display Özellikleri…
Apple yeni bir PC yaratma şansını bu kez iyi kullandı, beklendiği gibi özüne geri dönüş yaptı. Bundan bir kaç gün önce size Apple'ın masaüstü profesyonellerinin beklentileri karşılamak için son şansının bu olabileceğini belirtmiştim. Görünen o ki Apple bu şansı gerçekten iyi kullandı. İşte Yeni Mac Pro ve ona eşlik edecek Pro XDR 6K Display – Ekranı…
Bakabilirsiniz ama dokunamazsınız!!! Yeni Mac Pro ve Pro XR 6K Display
Apple sadece iki saatte WWDC açılış konuşmasını bitirdi. Şirketin yazılıma odaklanması ve konuşmanın sonunda gösteriye damga vuran iki donanım haberi geldi. Benim için sürpriz olmamakla birlikte, acaba şirket masaüstü profesyonellerinin isteklerini karşılayacak mı? sorularının cevabını kısa sürede verdi.
2019 Apple Mac Pro ve Pro XDR Display
Şirket sonunda yeni Mac Pro ve 5000 dolarlık 6K Retina Display Ekranını duyurdu.
Piyasaya sürülene kadar kimsenin dokunmasına izin verilmemekle birlikte, bir demo alanı içerisinde gösterildi. Peynir rendesine benzer desenli, muhtemelen içerisini soğutmak için tasarlandı…
Yeni Mac Pro'da kasa tasarımı bileşenlere en hızlı ulaşabilecek şekilde tasarlanmış, öze dönüş var ve yeni bileşenlerle yükseltme imkanı kesinlikle sunacak.
Ekrana gelince, kalitesini görmek ve anlamak için sadece 10 saniye bakmak yeterli. 6K ekranı kesin bir görüş imkanı sağlıyor. Apple'ın tüm çabalarının temeli HDR ve AR – artırılmış gerçeklik üzerine.. O yüzden bunu destekleyecek harika bir ekran. Ancak fiyatlar muhtemelen çok pahalı olacak. Panel 1000 nit parlaklık sunuyor.
Yeni Mac Pro ve Pro XDR 6K Display ekrana ilk baktığımızda, tamam ya olmuş diyoruz. Dediğim gibi Apple bu kez olması gerekeni yapmış…
Yeni Mac Pro ve Pro XDR 6K Display Özellikleri Nelerdir?
Yeni Mac Pro güçlü özelliklere sahip, 28 çekirdekli Xeon işlemcini ve 1.5 TB RAM'e sahip, gerçek güçlü bir iş istasyonu olarak karşımıza şıktı. 8 adet PCIe slotu var ve 3 adette 8K ProRES RAW video'yu aynı anda oynatma olanağı var ve bu kesinlik 6K video işlemek için kullanılan AfterBurner hızlandırıcı kartıyla, özellikle Sinema sektörünün talebini karşılamak için yapılmış.
Pro Display XDR'da ise P3 genişlik ve 10 bit renk, 1.600 nit değerinde parlaklık, 1.000.000: 1 kontrast oranı ve 32 inç Retina 6K ekran yer alıyor.
Bellek Kapasitesi 1.5 Terabyte'a yükseltilmiş.
Dediğim gibi özellikle 6K videolar ile çocuk oyuncağı gibi oynamak isteyen sinema sektörü kullanıcıları gibi güçlü içerik oluşturucular işini çok kolaylaştıracak. Profesyonel uygulama çalıştıran profesyonel kullanıcılar için geliştirilen Yeni Mac Pro 2019 ; bugüne kadar bir Mac'te bulunan en büyük belleği barındırıyor. Altı kanallı bir bellek mimarisi ve 12 adet fiziksel DIMM yuvasıyla yeni Mac Pro, 1.5 TB belleğe olanak veriyor.
3D film animasyonları yapan, 8K sahneleri bir araya getiren ve kompleks 3D ortamlar tasarlayan profesyonel kullanıcıların ihtiyaçları için Mac Pro'da tek bir sistemde 56 teraflopa kadar grafik performansı sunuluyor.
Mac Pro Grafik Seçenekleri
Radeon Pro 580X ile başlayan seçenekle başlıyor. Yeni Mac Pro 2019, Radeon Pro Vega II'yi ise ilk defa kullanıma sunuyor. 64GB bellekli iki adet Vega II GPU ile, dünyanın en güçlü grafik kartı olma özelliğini sağlayan Radeon Pro Vega II Duo'da seçenekler arasına eklenmiş. Aynı anda iki adet MPX Modülü takılıp kullanılabiliyor.
Video işleme Performansı Nasıl? Saniye 6.3 Milyar piksel işleyebiliyor.
Saniyede 6.3 milyara kadar pikseli dekode edebilen programlanabilir bir ASIC'e sahip Afterburner'ı kullanıma sunuyor. Afterburner ile gerçek zamanlı olarak aynı anda üç adet 8K ProRes RAW video akışı ve 12 adet 4K ProRes RAQ video akışı dekode edebiliyor.
Alüminyum Kasa ve Paslanmaz Çelik Gövde…
Kasa tasarımı aslında sizi eskiye götürmüştür. Benzerlik anlamında tabi. Özüne döndü derken bunu kastediyordum. Tasarım harikası, alüminyum kasa ve paslanmaz çelik çerçeve dikkat çekiyor. Bu çerçevenin üzerinde modülerlik ve taşınabilirlik için yumuşak tutma yerleri bulunuyor. Kasa aynı zamanda, hava akışını artıran ve Mac Pro'nun daha sessiz çalışmasını sağlayan bir çapraz ızgara desenine sahip.
Yeni Mac Pro ve Pro XR 6K Display