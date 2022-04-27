Yeni MacBook Air, Yeni Özellikler ile Bu Yıl Geliyor - Son Dakika
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Yeni MacBook Air, Yeni Özellikler ile Bu Yıl Geliyor

27.04.2022 05:34
Yeni MacBook Air, Yeni Özellikler ile Bu Yıl Geliyor

Apple, MacBook Air adlı dizüstü bilgisayarı bu yıl WWDC etkinliğinde duyulacağı söyleniyor. Bilgisayar özellikleri hakkında birçok söylenti mevcut. Gelen hep birlikte bu söylentileri inceleyelim!

Apple'ın en son MacBook Pro' su, şirketin piyasaya sürdüğü en iyi dizüstü bilgisayarlardan biri olarak ortaya çıkıyor.

Ancak fiyat açısından yüksek bir seviyede olması, kimlerin MacBook Pro'ya ihtiyacı olur konusunu gündeme getiriyor. Elbette, tonlarca işlem gücüne ve inanılmaz bir ekrana ihtiyaç duyanlar için mantıklı bir tercih olabilir. Ancak web'de gezinmek, bazı üretkenlik uygulamaları kullanmak ve hareket halindeyken çalışmak istiyorsanız, MacBook Air daha faydalı olabilir. MacBook Air 2022 yılında yeni bir seri ile sahalara döneceği konusuluyor. MacBook Air'in mevcut modeli, Apple'ın M1 çipine ve iyi bir klavyeye sahip sağlam bir dizüstü bilgisayardır.

Yeni MacBook Air, Yeni Özellikler ile Bu Yıl Geliyor

Yeni MacBook Air Yeni Özelliklerine Hep Birlikte Göz Atalım!

Yeni MacBook Air Tasarımı

Söylentilere göre Apple, 2022 için MacBook Air'i tamamen yeniden tasarlayacak. Sızan görüntülerde, yeni MacBook Air, yeni MacBook Pro, yeni iMac ve önceki nesil MacBook Air arasında bir tür karışım olacak.

MacBook Air, MacBook Pro'dan MagSafe ile yeni bir uçtan uca ekran özelliğini alabilir. MagSafe, birkaç yıldır MacBook Air'de yok. ve dizüstü bilgisayarın beyaz bir klavyeye sahip olabileceğini gösteriyorlar. MacBook Air, iMac'ten beyaz çerçevelere ve çeşitli renklerde olabilecek yeni bir kasaya sahip olabilir. Başka bir söylenti, MacBook Air'in birkaç farklı boyutta gelebileceğini öne sürüyor. Apple, yeni 13 inçlik modelin üzerine 15 inçlik bir MacBook Air hazırlıyor.

Yeni MacBook Air Ekranı

Belirtildiği gibi, MacBook Air çentikli uçtan uca bir ekrana sahip olabilir. Ancak, bu ekran muhtemelen en yeni MacBook Pro'da bulunan Mini-LED ekran kadar üst düzey olmayacak.

Yeni MacBook Air, Yeni Özellikler ile Bu Yıl Geliyor

Yeni MacBook Air Performansı

Mevcut nesil MacBook Air, Apple'ın birinci nesil bilgisayar işlemcisi olan bir M1 yongası sunuyor. Ancak M1 Pro ve M1 Max'i piyasaya sürdükten sonra, çoğu kişi Apple Silicon için sırada ne var diye bakıyor. Son söylentiler, yeni MacBook Air'in Apple'ın yeni bir giriş seviyesi MacBook Pro'yu ve potansiyel olarak bir sonraki iMac'i de çalıştıracak olan yeni nesil M2 yongasıyla geleceğini gösteriyor.

Yeni MacBook Air Fiyatı ve Çıkış Tarihi

MacBook Air'in 2022'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak tam olarak ne zaman geleceği henüz belli değil. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, cihaz ikinci veya üçüncü çeyrekte piyasaya sürülebilir. Başka bir deyişle, Apple'ın yıllık WWDC geliştirici konferansında duyurulması mümkün. Ayrıca, Apple her sene Ekim ayında Mac odaklı bir etkinlik düzenler. Ürünün yaklaşık 900 ile 1000 dolar arasında fiyatlandırılacağı söyleniyor.

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Kaynak: Tekmoloji

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