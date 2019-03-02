Yeni maden alanlarıyla ek 20 bin istihdam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni maden alanlarının üretime açılmasıyla 20 bin kişilik istihdam potansiyeli oluşacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni maden alanlarının üretime açılmasıyla 20 bin kişilik istihdam potansiyeli oluşacağını ifade etti.

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