Son Dakika Haberleri: Yeni maden alanlarıyla ek 20 bin istihdam

Yeni maden alanlarıyla ek 20 bin istihdam

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni maden alanlarının üretime açılmasıyla 20 bin kişilik istihdam potansiyeli oluşacağını ifade etti.

Yeni maden alanlarıyla ek 20 bin istihdam, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni maden alanlarının üretime açılmasıyla 20 bin kişilik istihdam potansiyeli oluşacağını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:15 

Fatih Dönmez, Ekonomi
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