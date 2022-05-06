Yeni Mafia oyunu geliyor! Unreal Engine 5 sürprizi - Son Dakika

2020 yılında çıkış yapan Mafia: Definitive Edition'ı saymazsak aslında Mafia III'ten bu yana yeni bir Mafia oyunu görmedik. Ancak ortaya çıkan son iddialar, serinin yepyeni bir yapımla geri döneceğini söylüyor. İlk sızıntılara göre oyun Unreal Engine 5 ile geliştirilecek.

2K Games'ten yeni bir açıklama, Mafia geliştiricisi Hangar 13'ün Stüdyo Başkanı Haden Blackman ve COO Matthew Urban'ın şirketten ayrıldığını doğruladı. Ancak bu ayrılıkları önemli hale getiren şey, yeni Mafia'nın geliştirilme aşamasında olduğunu ortaya çıkarması oldu.

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Unreal Engine 5'li Mafia "Nero" nasıl olacak?

Kotaku tarafından hazırlanan rapora göre, yeni Mafia'nın kod adı Nero olarak belirlendi. Oyunun geliştirilme aşamasına girdiğini iddia eden rapor, Mafia üçlemesinin öncesini ele alacak bir hikayeye sahip olacak.

Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III için kullanılan motorun aksine, Unreal Engine 5 ile geliştirilecek Mafia Nero, hem grafikleri hem de oynanışıyla şimdiden merak uyandırıyor.

Mafia serisinin geliştiricisi olan Hangar 13, bu projeden önce başka yapımlara başlamış, ancak birtakım sorunlardan dolayı iptal etmek zorunda kalmıştı. Şirketten bu yapımlar ile ilgili resmi açıklamalar gelmemiş olsa da; Rhapsody, Volt ve Mosaic ismindeki üç oyun geliştirilme aşamasındayken rafa kaldırıldığı belirtildi.

Hangar 13 üç başarısız projeden sonra, nihayet daha köklü Mafia serisine dönüyor gibi görünüyor. Yine de resmi bir açıklama gelmediğini ve oyunun hangi aşamada olduğunu bilmediğimizi hatırlatalım.

Hangar 13 COO'su Matthew Urban ve Stüdyo Başkanı Haden Blackman'ın şirketten ayrılmasının şirket içinde domino etkisi yaratabileceği düşünülüyorken, yeni Mafia'nın bundan etkilenme potansiyelini de göz ardı etmemek lazım. Yine de Unreal Engine 5'li Mafia oyuncuların dikkatini çekmeyi başaracaktır.

Peki siz Unreal Engine 5 ile geliştirilecek Mafia hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.