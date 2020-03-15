Yeni Mahalle'de asfalt yenileme çalışmaları - Son Dakika

Kepez Belediyesi, kent meydanı, Çelebi Sultan Mehmed Camii eserlerini kazandırdığı ve doğal gazın gelmesini sağladığı ilçenin merkezindeki Yeni Mahalle'nin tüm sokaklarını asfalt yenileme çalışmasıyla konforlu hale getiriyor.



Kepez Belediyesi, kent meydanına, spor tesislerine, eğitim kurumlarına ve Antalya'nın en büyük semt pazarlarından birine ev sahipliği yapan ilçenin tam merkezindeki Yeni Mahalle'nin asfaltını yeniliyor. Kepez Belediyesi ve gaz dağıtım şirketi işbirliği ile geçtiğimiz yıl mahalleye doğal gaz getirilmişti. Doğal gaz boru hatlarının döşenmesi ve diğer alt yapı çalışmalarından dolayı mahalledeki yollarının asfaltı bozulmuştu.



Yeni Mahalle'ye konforlu yollar



Fen İşleri Müdürlüğü, doğal gaz ile elektrik iletim hatlarının yer altına alınması yatırımlarının tamamlanmasından sonra asfalt ve kaldırım yenileme çalışmasını başlattı. Asfalt yenileme çalışması, ilk olarak mahallenin batısındaki sokak ve caddelerde yapılıyor. Asfalt yenileme kapsamında freze iş makinesiyle bozulan ve eskiyen mevcut asfalt kazılıyor. Daha sonra yola, dolgu malzemesi olan filler seriliyor. Bu işlemden sonra da kamyonlar tarafından finişer makinesinin haznesine boşaltılan sıcak asfaltla yol kaplanıyor. Yeni Mahalle'nin batısındaki yollara bin 500 ton sıcak asfalt dökülecek. Asfaltı yenilen sokakların yaya yolları da parke kaldırım çalışmasıyla konforlu hale getirilecek.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Yeni Mahalle'deki semt pazarının 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın yanındaki sokakta devam eden asfalt çalışmasını inceledi. Asfalt çalışmasını gerçekleştiren işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Hakan Tütüncü, Fen İşleri Müdürü Ali Aslan'dan bilgi aldı.



"Kepez'in merkezine değer kazandıran eserler"



Başkan Tütüncü, asfaltı bozulan ve eskiyen yolları daha konforlu hale getirdiklerini belirterek, "Tüm caddelerin, sokakların asfaltını ve kaldırımını yenileyerek, Yeni Mahalle'ye modern bir şehir görüntüsü kazandırıyoruz. Mahallemizin alt yapı çalışmaları tamamlandı. 47 bin metrekare büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı, eserimiz olan ve ilçenin merkez camii unvanını alan Çelebi Sultan Mehmed Camii, Antalya'nın en büyük semt pazarlarından biri olan Pazar Pazarı, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ile yeni okul yatırımları bölgeye ciddi bir değer kazandırdı. Bu yatırımlarımız, Yeni Mahalle'deki sosyal hareketliliği de yoğun şekilde artırdı. Alt ve üst yapı yatırımlarıyla, sosyal donatılarıyla Yeni Mahalle yepyeni bir mahalle haline geldi, geliyor. Kepez'in merkezindeki mahallelerden birisi olan Yeni Mahalle'ye yaptığımız bütün hizmetlerimiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA