Yeni Mahalle'de Kentsel Dönüşüm
2 saat önce
Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Varlık Mahallesi'ndeki tarihi Akköprü civarındaki tüm gecekonduların yıkılıp hak sahiplerini modern yaşama kavuşturacaklarını belirtti.
Yeni Mahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, Varlık Mahallesi'ndeki tarihi Akköprü civarındaki tüm gecekonduların yıkılıp hak sahiplerini modern yaşama kavuşturacaklarını belirtti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, esnaf ziyaretinde bulunan Yaşar, Ankara
Çayı'nın Varlık'ta kalan kısmının Devlet Su İşleri
işbirliği ile ıslah edilerek üzerinde sandalların dolaşacağını dile getirdi.
Çayın etrafına yapacakları rekreasyon alanları, yürüyüş yolları ile bölgenin başkentin cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:
"Varlık Mahallesi'ndeki tarihi Akköprü civarında da tüm gecekonduları yıkıp şimdiye kadar bölgenin cefasını çeken tüm hak sahiplerini de bulundukları yerde modern yaşama kavuşturacağız. Proje kapsamında Ankara Çayı'nın kuzeyindeki yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda bulunan 70 gecekondunun yıkımını yaparak, bölgenin modern ve sağlıklı bir çevreye kavuşmasını sağlayacağız. Varlık sakinlerimiz tedirgin olmasın. Kimseyi mağdur etmedik, etmeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:39 Kaynak: AA
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