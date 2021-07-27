Yeni Mahalle'de Yaşanan Altyapı Problemine Neşter Vuruluyor - Son Dakika
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Yeni Mahalle'de Yaşanan Altyapı Problemine Neşter Vuruluyor

27.07.2021 17:18
Yeni Mahalle'de Yaşanan Altyapı Problemine Neşter Vuruluyor

Yeni Mahalle'de Yaşanan Altyapı Problemine Neşter Vuruluyor Nevşehir'de nüfusun en yoğun olduğu mahallelerden biri olan Yeni Mahalle'de yaşanan altyapı probleminin çözümü için Nevşehir Belediyesi harekete geçti.

Yeni Mahalle'de Yaşanan Altyapı Problemine Neşter Vuruluyor

Nevşehir'de nüfusun en yoğun olduğu mahallelerden biri olan Yeni Mahalle'de yaşanan altyapı probleminin çözümü için Nevşehir Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri, mahalledeki içme suyu hatlarında yaşanan su basıncı sorununu gidermek için altyapıyı tamamen yenileyecek.

Nevşehir Belediyesi altyapı problemlerini gidermek ve vatandaşların sağlıklı altyapıya kavuşması için kentin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını ilmek ilmek işliyor.

Son olarak Yeni Mahalle'de özellikle binaların yüksek katlarında ikamet eden vatandaşların yaşadığı su basıncı problemini gidermek için harekete geçen Nevşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Okul Sokak ve Lise Caddesi'nde çalışmalarına 28 Temmuz Çarşamba günü başlıyor.

Bu gece araç trafiğine kapatılacak olan Okul Sokak ve Lise Caddesi'nde 30 yılı aşkın süredir kullanılan eski pik içme suyu boruları yerine yeni nesil polietilen borular döşeyecek olan belediye ekipleri böylelikle bu bölgeyi sağlam ve modern bir altyapı oluşturacak.

Kaynak: Habermetre
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Nevşehir, Lise, Son Dakika

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