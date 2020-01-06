Yeni mahalle emekli evinin yeri değişecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni mahalle emekli evinin yeri değişecek - Son Dakika

Yeni mahalle emekli evinin yeri değişecek

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesinin Yeni Mahalle'de bulunan Emekli Evi'nin binası, mülkiyeti İzmit Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Tuncay Aşkın'a ait olması nedeniyle yeri değiştirilecek.

Yeni mahalle emekli evinin yeri değişecek, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesinin Yeni Mahalle'de bulunan Emekli Evi'nin binası, mülkiyeti İzmit Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Tuncay Aşkın'a ait olması nedeniyle yeri değiştirilecek.


İzmit Belediyesinin emeklilere hizmet eden Yeni Mahalle Emekli Evi, aynı mahalle içerisinde başka bir alana taşınacak. Daha önce Yeni Mahalle Muhtarı olan ve 2019 Yerel Seçimleri sonrasında İzmit Belediyesi Meclisine CHP'den Meclis Üyesi olarak girmeye hak kazanan Tuncay Aşkın'a ait olması sebebiyle alınan bu karar gereği, Emekli Evi aynı mahalle sınırları içerisinde başka bir yere taşınacak. CHP'li Meclis üyesi Tuncay Aşkın ile Ocak itibariyle yeni bir kontrat yapılmayacak. - KOCAELİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Mahalle, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaştan Erdoğan'a çağrı: Kanal İstanbul için hesap numarası açılsın, destek olalım
Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı

Son Dakika Haberleri
22:22 Çekmeköy'de kopan çatının parçaları farklı bir binadaki daireye girdi - Son Dakika
22:20 Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, kahvehaneye sığındı - Son Dakika
22:18 TBMM Başkanı Şentop: Mevzu bu topraklarda yerli düşünceyi, savunma meselesidir - Son Dakika
22:17 Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:16 Habur'da 1 terörist teslim oldu - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 22:27:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni mahalle emekli evinin yeri değişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]