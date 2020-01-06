Yeni mahalle emekli evinin yeri değişecek - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesinin Yeni Mahalle'de bulunan Emekli Evi'nin binası, mülkiyeti İzmit Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Tuncay Aşkın'a ait olması nedeniyle yeri değiştirilecek.



İzmit Belediyesinin emeklilere hizmet eden Yeni Mahalle Emekli Evi, aynı mahalle içerisinde başka bir alana taşınacak. Daha önce Yeni Mahalle Muhtarı olan ve 2019 Yerel Seçimleri sonrasında İzmit Belediyesi Meclisine CHP'den Meclis Üyesi olarak girmeye hak kazanan Tuncay Aşkın'a ait olması sebebiyle alınan bu karar gereği, Emekli Evi aynı mahalle sınırları içerisinde başka bir yere taşınacak. CHP'li Meclis üyesi Tuncay Aşkın ile Ocak itibariyle yeni bir kontrat yapılmayacak. - KOCAELİ