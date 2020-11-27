Yeni Mahalle'ye nefes aldıracak çalışma başladı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, Yeni Mahalle Mevlana Caddesi'nde boş araziyi düzenleyerek 27 araçlık otopark ve koruluk alana dönüştürme çalışmalarına başladı.

Mevlana Caddesi üzerinde bulunan alanda yapılacak otopark, yeşil alan ve modern bir görünüm sunmak amacıyla başlanan çalışmaları yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, beraberindeki heyetle birlikte otopark ve koruluk alanı gezdi. Proje hakkında bilgiler de veren Fevzi Dülger, "Yeni Mahalle Mevlana Caddesi'nde bulunun üç bin metre kare alan içerisinde koruluk alan ve otopark alanı oluşturmak için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Sert zeminlerde renkli parke taşı uygulamasıyla otoparklarımızı oluşturup inşallah buraya yetişkin fidanlarımızı da dikerek güzel bir koruluk alan oluşturmak istiyoruz. Bu çalışmamızın yanı sıra Fatih, Akhisar ve Yeniceköy Mahallelerimizde farklı farklı noktalarda devam ettiğimiz çalışmalar bulunmakta. Mahallelerimize ve İnegöl'ümüze bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA