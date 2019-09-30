Son Dakika Haberleri: Yeni Mahallede asfalt çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Yeni Mahallede asfalt çalışması

41 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yeni Mahallede asfaltlama çalışması yapıldı.

Yeni Mahallede asfalt çalışması, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yeni Mahallede asfaltlama çalışması yapıldı.


Adıyaman'da yoğun bir asfalt sezonunu tamamlamak üzere olan Adıyaman Belediyesi, Yeni Mahalle'deki sokaklarda da çalışmalarını sürdürdü. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle'nin 26303, 26314 ve 26333 numaralı sokaklarına asfalt döşedi.


Mahalle sakinleri yapılan asfalt çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı
Son dakika: Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak Son dakika: Otobüs durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:36:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Mahallede asfalt çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]