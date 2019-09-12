Yeni Mahallede asfalt çalışması yapıldı
45 dakika önce
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahallede asfalt çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahallede asfalt çalışması yapıldı.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında Yeni Mahalleye bağlı sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirildi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman'ın her köşesinde yaptıkları çalışmaları Yeni Mahallede de sürdürdüklerini dile getirerek, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. - ADIYAMAN
Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Demirtaş'tan HDP binası önünde eylem yapan annelere mesaj: Evlatlarına kavuşma isteği haklı ve meşrudur 50 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katili öz oğlu çıktı! Aynaya kanla yazı yazmış İmamoğlu: Halk Ekmek'teki zam, normal ekmekle ilgili değil