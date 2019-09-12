Son Dakika Haberleri: Yeni Mahallede asfalt çalışması yapıldı
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Yeni Mahallede asfalt çalışması yapıldı

45 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahallede asfalt çalışması yapıldı.

Yeni Mahallede asfalt çalışması yapıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahallede asfalt çalışması yapıldı.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında Yeni Mahalleye bağlı sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirildi.


Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman'ın her köşesinde yaptıkları çalışmaları Yeni Mahallede de sürdürdüklerini dile getirerek, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
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