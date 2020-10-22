Yeni Mahallede bordür taşlarına zarar verildi - Son Dakika

Yeni Mahallede bordür taşlarına zarar verildi

22.10.2020 14:21
Yeni Mahallede bordür taşlarına zarar verildi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında döşenen bordür taşlarına zarar verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında döşenen bordür taşlarına zarar verildi.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle Kanal Boyu Caddesi üzerine döşenen bordür taşları gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Bordür taşlarını kıran şahısların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar başladı.

Konu ile ilgili konuşan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Bin bir zorluklarla Gölbaşı'mıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne daha modern yaşanabilir Gölbaşı için ekiplerimiz ile canla başla çalışıyoruz. Bazı kendini bilmezler çalışmalarımızı sindiremeyip, Yeni Mahallede yapmaya başladığımız kaldırım çalışmaları kapsamında yola döşenen bordür taşları kırmak suretiyle zarar vermişlerdir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Yeni Mahallede bordür taşlarına zarar verildi
Yeni Mahallede bordür taşlarına zarar verildi
Yeni Mahallede bordür taşlarına zarar verildi

Gölbaşı Belediyesi, Yeni Mahalle, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni Mahallede bordür taşlarına zarar verildi - Son Dakika

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