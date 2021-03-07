Yeni mahalleye 'Mahalle Bahçesi' yapıldı - Son Dakika

Yeni mahalleye 'Mahalle Bahçesi' yapıldı
07.03.2021 16:23
'Daha yeşil bir Adıyaman' projesi kapsamında sayıları her geçen gün arttırılan "Mahalle Bahçeleri"nin sonuncusu Yeni Mahalle'ye yaptırıldı.
'Daha yeşil bir Adıyaman' projesi kapsamında sayıları her geçen gün arttırılan "Mahalle Bahçeleri"nin sonuncusu Yeni Mahalle'ye yaptırıldı.
'Daha yeşil bir Adıyaman' projesi kapsamında çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, projenin bir parçası olan "Mahalle Bahçeleri"nin sayılarını arttırmaya devam ediyor. Daha önce Cumhuriyet, Sümerevler ve Alitaşı mahallelerinde bulunan deprem toplanma alanlarına ağaçlar dikerek oluşturulan "Mahalle Bahçeleri'nin sonuncusu Yeni Mahalleye yapıldı.
Projeden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen mahalle sakinleri, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Son Dakika Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yendi Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Yol çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntının ne olduğu bilinmiyor Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım