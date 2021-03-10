Yeni Malatayspor'da İrfan Buz dönemi başladı

Yeni Malatyaspor, en son Kasımpaşa'nın başında görev alan Teknik Direktör İrfan Buz ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

2017 yılında Yeni Malatayspor'u lig tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör olan İrfan Buz, 4 yıl aradan sonra yeniden sarı-siyahlı takımın başına geldi. İstanbul'da Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelen başarılı isim, burada düzenlenen tören ile imzayı attı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından da yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Buz'un bugün Malatya'ya geleceği ve takımın başında çalışmalara başlayacağı öğrenilirken, Ligde bu hafta BAY olan Yeni Malatyaspor'un hafta sonu maçı bulunmuyor.

(İHA)