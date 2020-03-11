Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte edildi - Son Dakika Spor

Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte edildi

6 saat önce

Yeni Malatya Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte edildi, System.String[]

Yeni Malatya Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak 19. hafta erteleme maçı öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri stadyumda dezenfekte çalışması yaptı.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Trabzonspor maçı öncesi stadımızın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte ederek taraftarımızın gönül rahatlığıyla kullanımına hazır hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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