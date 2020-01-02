Yeni Malatya Stadyumu'nda zemin bakım çalışması - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatya Stadyumu'nda zemin bakım çalışması - Son Dakika Spor

Yeni Malatya Stadyumu'nda zemin bakım çalışması

6 saat önce

SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda zemin bakım çalışması, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 27 bin 500 kişilik Yeni Malatya Stadyumu'nda kış mevsiminde zeminin zarar görmemesi ve zarar gören bölgelerin iyileştirilmesi için ultraviyole ışınları uygulanıyor. Sarı- siyahlı kulüpten stat çalışmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Maçlarımızı oynadığımız Yeni Malatya Stadyumu'nda zemin bakım çalışmalarımız sürüyor. Kış mevsiminde zeminimizin zarar görmemesi ve daha önce zarar gören bölümlerin iyileştirilmesi için çime çeşitli bakımlarla birlikte ultraviyole ışınları uygulanıyor. Liglerin ara döneme girdiği bu süreçte stat personelimizin hummalı çalışmaları sayesinde takımıza ligin ikinci yarısı için daha sağlıklı bir zemin hazırlama çabası içerisindeyiz" denildi.


- Malatya
Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:40 Kaynak: DHA
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