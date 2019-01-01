Yeni Malatya Stadyumu'nun Koridorlarına Sanatçı Eli Değdi

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun koridorları, grafiti sanatçıları tarafından kaplan ve Malatyaspor'lu futbolcuların görselleri ile süslendi.

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun koridorları, grafiti sanatçıları tarafından kaplan ve Malatyaspor'lu futbolcuların görselleri ile süslendi.



Sarı-kırmızılı yönetim tarafından İstanbul'dan Malatya'ya davet edilen grafiti sanatçıları Tarık ve Zülfiye Yıldırım, Yeni Malatya Stadyumu'nun soyunma odası koridorlarını ve futbolcu çıkış tünelini sprey boyalarla görsellik açısından zengin bir hale getirdiler. Grafiti sanatçısı Tarık Yıldırım, 4 kişilik bir ekiple çalıştıklarını ve çalışmaların 10 gün sürdüğünü ifade etti. Yıldırım, daha önce birkaç statta daha böyle çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Yaptığımız işler beğenilmiş. Bizimle irtibata geçtiler. Daha sonra taslak çalışmasına geçtik ve çalışmalar yapıldı. Son haline karar kılındıktan sonra çalışmalar yapıldı. Futbolculardan esinlendik. Birkaç futbolcu belirlendi, onları koyduk. Yeni Malatyaspor'un konsept renkleri kırmızı, sarı ve siyahı işledik. Kaplan olmazsa olmazımızdı onu da ekledik ve gayet muhteşem durdu" diye konuştu. - MALATYA

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