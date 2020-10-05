Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı.
Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, milli maç dolasıyla lige verilen arada stadın zemininin bakıma alınarak gerekli çalışmalara başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Tohumlama sonrası kumlama ve gübreleme çalışması yaptığımız stat zeminimizi sahamızda oynayacağımız ilk maça kadar hazır hale getireceğiz." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:01 - Kaynak: AA
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