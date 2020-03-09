Yeni Malatyapsor, Kayserispor'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyapsor, Kayserispor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Yeni Malatyapsor, Kayserispor'a konuk olacak

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni Malatyapsor, Kayserispor'a konuk olacak, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular koşu ve rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.


Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve hız çalışmaları yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Robert Prosinecki, Recep Mamur, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuzla City'de Elvir Balic ile yollar ayrıldı
Augsburg, teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verdi Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi Gençlerbirlği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
23:46 Hamza Hamzaoğlu'ndan maç sonu isyan: "Beşiktaş'a verdiler"
23:37 Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi
23:21 Dinamo Sassari, koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı
23:19 Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
23:16 Maçın ardından

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:20:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyapsor, Kayserispor'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]