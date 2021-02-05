Yeni Malatyaspor 1 puandan memnun - Son Dakika

Süper Lig'in 23. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe ile 2-2 kalarak puanını 20'ye yükselten Yeni Malatyaspor'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

Göztepe karşılaşması sonrası kente dönen sarı -siyahlı ekip, günü dinlenerek geçirirken, Trabzonspor maçı öncesinde takımda sakatlığı bulunan oyuncunun bulunmadığı öğrenildi. Deplasmanda aldığı 1 puanla ligde rahat bir konuma gelen Malatya temsilcisi gözünü hafta evinde oynayacağı Trabzonspor maçından alacağı 3 puana çevirdi. Devre arasında kadrosuna kattığı futbolcuların görücüye çıktığı Göztepe müsabakasında özellikle Stevie Mallan, oynadığı futbol ve attığı gol ile dikkatleri şimdiden üzerine çekti. Mallan, performansı ile takımın ilk 11'in değişmezi olacağının da mesajı verdi. Yine oyuna 79. dakikada dahil olan Malili futbolcu Aly Malle'de oyunda kaldığı süre içerisinde iyi bir performans ortaya koydu.

Göztepe maçı sonrası konuşan Stephen Mallan, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takıma karşı oynadık. İki tane güzel şutumuz gol oldu. Televizyondan Türkiye Süper Lig'ini izliyordum. Benim buraya gelmek gibi bir opsiyonum vardı. Şu an da iyi gidiyor" dedi. Göztepe karşısında beraberliği getiren golü kaydeden Ahmed Ildiz ise "Öncelikle zor bir deplasmandı. Göztepe kolay bir deplasman değil. Buradan 3 puanla da ayrılabilirdik. Son dakikalar pozisyonlarımız vardı. Çim mükemmel, futbol oynamak için her şey iyiydi. Göztepe iyi oynadı. Buradan bir puan almak bizim için çok önemliydi. Gol için de mutluyum" İfadelerine yer verdi.

Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Yeni Malatayaspor- Trabzonspor karşılaşmasını ise hakem Erkan Özdamar yönetecek.

(Numan Güder/İHA)