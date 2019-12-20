Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Pilten: "Bu takım taraftarlarını mutlu etmeye devam edecek" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Pilten: 'Bu takım taraftarlarını mutlu etmeye devam edecek' - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Pilten: "Bu takım taraftarlarını mutlu etmeye devam edecek"

7 saat önce

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Ç.Rizespor müsabakasını kazanarak Beşiktaş maçıyla yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Pilten:

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Ç. Rizespor müsabakasını kazanarak Beşiktaş maçıyla yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten yaptığı açıklamada, "29 puan hedefini yakalamak istiyoruz. Bu anlamda taraftarımıza da görev düşüyor. Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız maçta bizi yalnız bırakmasınlar. İnanıyorum ki bu takım onları mutlu etmeye devam edecek" dedi.


15 hafta sonunda 23 puanla 7. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, ligin 16. haftasında yarın saat 15.00'te sahasında oynayacağı Ç.Rizespor maçında galibiyet hedefliyor. Kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16'ya kalan Malatya ekibi ligin ilk yarısı için koyduğu 29 puan hedefini gerçekleştirmek için ilk aşama olarak gördüğü Ç.Rizespor maçına odaklandı.


Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu ve Issam Chabake'nin forma giyemeyeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da basın mensuplarına açıklama bulunan Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten, Beşiktaş maçıyla yakaladıkları iyi gidişatı sürdürmek istediklerini söyledi.


"Taraftarımıza da görev düşüyor"


Ligde ve kupada yollarına emin adımlarla devam ettiklerini kaydeden Pilten, "Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş karşısında oldukça önemli bir galibiyet elde ettik. Daha sonra kupada Keçiörengücü takımını eleyerek son 16'ya kaldık. Şimdi önümüzde Rizespor maçı var. Bu maçı da kazanarak çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Ligde ve kupada yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. İnşallah ilk yarı için koyduğumuz 29 puan hedefini yakalamak istiyoruz. Bu anlamda taraftarımıza da görev düşüyor. Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız maçta bizi yalnız bırakmasınlar. İnanıyorum ki bu takım onları mutlu etmeye devam edecek" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'i sallayan Sivasspor'a ilk 15 haftada penaltı verilmedi
Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika...

Son Dakika Haberleri
17:45 Son dakika... PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza - Son Dakika Spor
17:45 Son Dakika | Arsenal'de Mikel Arteta resmen açıklandı - Son Dakika Spor
17:38 Atiba Hutchinson derbi öncesi konuştu - Son Dakika Spor
17:34 Anadolu Yıldızlar Ligi basketbol grup müsabakaları başladı - Son Dakika Spor
17:32 Arsenal'da teknik direktörlüğe Arteta getirildi - Son Dakika Spor
17:23 Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Son Dakika Spor
16:57 PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:50:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Pilten: "Bu takım taraftarlarını mutlu etmeye devam edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]