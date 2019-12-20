Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Pilten:

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Ç. Rizespor müsabakasını kazanarak Beşiktaş maçıyla yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten yaptığı açıklamada, "29 puan hedefini yakalamak istiyoruz. Bu anlamda taraftarımıza da görev düşüyor. Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız maçta bizi yalnız bırakmasınlar. İnanıyorum ki bu takım onları mutlu etmeye devam edecek" dedi.



15 hafta sonunda 23 puanla 7. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, ligin 16. haftasında yarın saat 15.00'te sahasında oynayacağı Ç.Rizespor maçında galibiyet hedefliyor. Kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16'ya kalan Malatya ekibi ligin ilk yarısı için koyduğu 29 puan hedefini gerçekleştirmek için ilk aşama olarak gördüğü Ç.Rizespor maçına odaklandı.



Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu ve Issam Chabake'nin forma giyemeyeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da basın mensuplarına açıklama bulunan Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten, Beşiktaş maçıyla yakaladıkları iyi gidişatı sürdürmek istediklerini söyledi.



"Taraftarımıza da görev düşüyor"



Ligde ve kupada yollarına emin adımlarla devam ettiklerini kaydeden Pilten, "Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş karşısında oldukça önemli bir galibiyet elde ettik. Daha sonra kupada Keçiörengücü takımını eleyerek son 16'ya kaldık. Şimdi önümüzde Rizespor maçı var. Bu maçı da kazanarak çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Ligde ve kupada yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. İnşallah ilk yarı için koyduğumuz 29 puan hedefini yakalamak istiyoruz. Bu anlamda taraftarımıza da görev düşüyor. Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız maçta bizi yalnız bırakmasınlar. İnanıyorum ki bu takım onları mutlu etmeye devam edecek" diye konuştu. - MALATYA