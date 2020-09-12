Yeni Malatyaspor: 3-0

STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa SavranlarFATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek (Dk. 81 Darri), Ndao, Mevlüt Erdinç (Dk. 66 Lichaj), Vato Arveladze (Dk. 87 Chahechouhe), Sabo, SobiechYENİ MALATYASPOR: Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez (Dk. 81 Berk Yıldız), Ahmed Ildız (Dk. 70 Erkan Kaş), Acquah, Fofana (Dk. 70 Zuqui), Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut (Dk. 81 Topalli)GOLLER: Dk. 3 Zukanovic, Dk. 56 Sobiech, Dk. 74 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)SARI KARTLAR: Dk. 14 Mevlüt Erdinç, Dk. 32 Murat Sarıgül, Dk. 38 Sobiech, Dk. 77 Vato Arveladze (Fatih Karagümrük) - Dk. 33 Ahmet Ildız, Dk. 72 Hafez, Dk. 75 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.3'üncü dakikada Fatih Karagümrük korner vuruşunu paslaşarak kullandı. Ardından yapılan ortada kaleye yönelen top direkten yere sekti. Seken topa dokunan Zukanovic, ev sahibini öne geçirdi: 1-0.56'ncı dakikada Karagümrük'ten Ramazan Civelek'in sağdan ortasında topa Sobiech dokundu. Meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-0.72'nci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek, konuk takımdan Hafez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.74'üncü dakikada Fatih Karagümrük, Sabo'nun penaltı atışında topu ağlara göndermesiyle farkı açtı: 3-0.Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİFatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu protokol tribününde iki kulübün yöneticileriyle birlikte izledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 19:24 - Kaynak: DHA
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